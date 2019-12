Saarbrücken

Brennender Kinderwagen in Treppenhaus: Fünf Verletzte

22.12.2019, 20:25 Uhr | dpa

Ein brennender Kinderwagen in einem Treppenhaus hat in Saarbrücken zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Zwar habe ein Passant den Wagen noch vor Eintreffen der Feuerwehr am späten Sonntagnachmittag mit einem Feuerlöscher gelöscht, teilte das Amt für Brand- und Zivilschutz mit. Es hätten jedoch mehrere Bewohner des Hauses den Rauch eingeatmet - fünf Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr habe in keinem der Fälle bestanden.

Wegen der Vielzahl der Meldungen zu dem Brand sei die Feuerwehr mit einem Großaufgebot ausgerückt, hieß es.