Gernsheim

Auto stellt sich auf A67 quer: 55-Jähriger schwer verletzt

22.12.2019, 22:01 Uhr | dpa

Ein 55-Jähriger hat auf der A67 die Kontrolle über sein Auto verloren und ist bei einer Kollision schwer verletzt worden. Der Wagen habe sich aus ungeklärter Ursache kurz nach dem Auffahren auf die Autobahn quergestellt, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Ein mit fünf Insassen besetztes Auto krachte in die Fahrerseite des Wagens. Dabei wurde der 55-Jährige eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die fünf Insassen des anderen Autos erlitten leichte Verletzungen.