Bochum

Aktivisten blockieren Zufahrt zu Bochumer Einkaufszentrum

23.12.2019, 10:55 Uhr | dpa

Etwa 15 linke Aktivisten haben laut Polizei am Montagmorgen eine Zufahrt zum Einkaufszentrum "Ruhrpark" in Bochum blockiert. Die Aktivisten wollten nach eigenen Worten gegen den "Konsumrausch" vor Heiligabend protestieren. Zwei Blockierer wurden in Gewahrsam genommen. Die Polizei räumte die Blockade am Morgen bereits teilweise, zunächst sei es noch zu leichten Verkehrsbehinderungen gekommen, so ein Sprecher.

Wie aus Tweets der Aktivisten hervorgeht, hatten sie die Blockaden bereits in der Nacht errichtet. "Sie saßen auf Sofas, Sesseln, manche hatten sich aber auch an Betonfässern angekettet", so der Polizeisprecher. Gegen 6.10 Uhr hätten Zulieferer dann die Blockade gemeldet. Bengalos seien von den Aktivisten abgebrannt worden. Gegen Morgen hockten noch vier Menschen in einer Konstruktion, die sich über der Zufahrt befindet. Die anderen Barrikaden wurden von der Polizei zur Seite geräumt. Der Verkehr wurde von der Polizei auf andere Parkplätze des Einkaufszentrums umgeleitet.