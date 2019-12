Autobahn 9 nach schwerem Unfall bei Leipzig gesperrt

23.12.2019, 11:02 Uhr | dpa

Nach einem schweren Unfall ist die Autobahn 9 bei Leipzig am Montagmorgen gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto in Richtung Berlin mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Autofahrer sei danach ausgestiegen und vermutlich unter Schock auf die Gegenfahrbahn Richtung Nürnberg gelaufen. Dort sei er von einem Transporter erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Autobahn in Höhe Günthersdorf wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Es bildeten sich Staus.