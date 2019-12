Groß Kummerfeld

Rollerfahrer stirbt nach Unfall in Groß Kummerfeld

23.12.2019, 16:47 Uhr | dpa

Groß Kummerfeld (dpa/lno) - Ein Motorroller-Fahrer ist nach einem Unfall in Groß Kummerfeld (Kreis Segeberg) seinen Verletzungen erlegen. Der 71-Jährige war am Samstagabend auf gerade Strecke in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte er mit dem Wagen eines 39-Jährigen. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde ein nachfolgendes Auto beschädigt. Der Rollerfahrer starb wenig später im Krankenhaus. Die beiden Autofahrer kamen mit einem Schock davon.