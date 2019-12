Landau in der Pfalz

Mann mit Softair-Waffe ruft Polizei auf den Plan

23.12.2019, 17:36 Uhr | dpa

Ein 36-Jähriger mit einer Softair-Pistole hat am Montag mitten in Landau einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hätten sich gemeldet, weil ein Mann mit freiem Oberkörper und schreiend auf vorbeifahrende Autos eingeschlagen habe, teilten die Beamten mit. Außerdem sei eine Pistole in der Hosentasche des Mannes gesichtet worden. Mehrere Streifen machten sich auf den Weg. Die Polizei nahm den 36-Jährigen schließlich in einem Hof fest. Bei der Pistole habe es sich um eine Softair-Waffe gehandelt. Er war den Angaben zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in ein Krankenhaus gebracht.