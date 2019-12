Trier

Fahrer verliert Kontrolle über Auto: Drei Verletzte in Trier

23.12.2019, 20:58 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen in Trier sind drei Menschen verletzt worden. Ein 61 Jahre alter Fahrer habe am Montagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit. Er stieß demnach mit zwei Fahrzeugen des Gegenverkehrs und einem geparkten Fahrzeug zusammen. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, nach Angaben eines Polizeisprechers handelte es sich bei ihnen allen um Insassen beteiligter Fahrzeuge. Zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Sachschaden wurde auf etwa 60 000 Euro beziffert.