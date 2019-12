Dresden

Straßenbahn entgleist bei Kollision in Dresden

23.12.2019, 21:49 Uhr | dpa

Bei einer Kollision zweier Straßenbahnen in Dresden ist eine der Bahnen entgleist. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher am Montagabend sagte. Wie viele Passagiere zum Zeitpunkt der Kollision im Stadtteil Neustadt in den Bahnen saßen, sei unklar. "Als die Rettungskräfte eingetroffen sind, waren schon alle selbst ausgestiegen", sagte der Sprecher. Ursache des Zusammenstoßes sei nach ersten Erkenntnissen eine falsch gestellte Weiche gewesen. Wie es dazu kam, werde noch ermittelt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 8000 Euro. Zuvor hatte der MDR über die Kollision berichtet.