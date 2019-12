Haldensleben

Haseloff besucht arbeitende Helfer an Weihnachten

24.12.2019, 01:16 Uhr | dpa

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will heute Menschen danken, die an Heiligabend arbeiten. Zunächst werde er in Haldensleben im Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen erwartet, teilte die Staatskanzlei mit. Danach werde er ein Krankenhaus in Magdeburg besuchen. Vergangenes Jahr war er in Weißenfels in einer Feuerwache, die rund um die Uhr besetzt ist. Zudem machte er sich auch ein Bild über die Arbeit der Tafel für bedürftige Menschen.