Pößneck

Lichterfest und Christvespern: Thüringen feiert Weihnachten

24.12.2019, 11:36 Uhr | dpa

Besinnlichkeit nach Einkaufs- und Geschenkejagd: Mit Gottesdiensten und Krippenspielen feiern die Christen in Thüringen am Dienstag die Geburt Jesu. In den evangelischen und katholischen Kirchen kommen die Menschen am Heiligabend zu Christvespern und Christmetten zusammen. Vielerorts erzählen Krippenspiele die Geschichte der Geburt Jesu in einem Stall in Bethlehem, die der Kern des Weihnachtsfestes ist.

In Pößneck (Saale-Orla-Kreis) feiern die Einwohner traditionell am Heiligabend das Lichterfest. Nach der Christvesper in der Stadtkirche wird das Friedenslicht aus Bethlehem auf den Markt getragen, wo die Menschen gemeinsam Weihnachtslieder singen. Das Pößnecker Lichterfest gibt es seit dem Mittelalter, in diesem Jahr wird es zum 548. Mal gefeiert.