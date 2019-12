Hainburg

Quartett macht bei Überfall auf Juwelier Beute: Festnahme

24.12.2019, 12:58 Uhr | dpa

Drei Männer und eine Frau haben bei einem Raubüberfall auf einen Juwelier in Hainburg (Kreis Offenbach) Schmuck im Wert von rund 3000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich bereits am vergangenen Samstag ein Pärchen in dem Geschäft beraten lassen. Im Laufe des vereinbarten Folgetermins am Montagabend verließ der Mann kurz den Laden und kehrte dann mit zwei maskierten Komplizen zurück. Die Inhaberin wurde festgehalten, eine Vitrine mit einem Hammer zerschlagen und mehrere Ringe und Halsketten mitgenommen. Die 22-jährige Frau hatte das Geschäft inzwischen verlassen und wurde kurz darauf festgenommen. Die drei Männer sind seit dem Überfall auf der Flucht.