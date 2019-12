Langen (Hessen)

Räuber bedroht Angestellten einer Tankstelle mit Messer

24.12.2019, 13:01 Uhr | dpa

Ein Tankstellenräuber mit Küchenmesser hat bei einem Überfall im südhessischen Langen Bargeld, Zigaretten und eine Getränkedose erbeutet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, passte der maskierte Mann den Angestellten am späten Montagabend im Lager ab, bedrohte ihn mit dem Messer und schubste ihn in Richtung Ladentheke. Der Unbekannte zwang sein 34-jähriges Opfer, das Geld in eine Tüte zu packen. Die Höhe des Betrages war zunächst unbekannt. Bevor der Räuber flüchtete, griff er sich noch Zigaretten und das Getränk aus dem Regal, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten setzen bei der Fahndung nach dem Mann unter anderem einen Hubschrauber ein - jedoch zunächst ohne Erfolg.