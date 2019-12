Offenbach am Main

Regen und Grau statt Schnee an den Weihnachtsfeiertagen

24.12.2019, 13:44 Uhr | dpa

Die Hessen müssen sich auf wechselhafte und wenig winterliche Weihnachtsfeiertage einstellen. Vor allem am ersten Weihnachtstag dürfte so mancher Feiertagsspaziergang ins Wasser fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) an Heiligabend in Offenbach mitteilte. Bei starker Bewölkung lässt der Regen erst am Nachmittag nach und es kann örtlich auflockern. Die Höchstwerte liegen bei fünf bis zehn Grad.

Etwas kälter wird es am zweiten Weihnachtsfeiertag, an dem nur noch Höchstwerte zwischen drei und sieben Grad erreicht werden. Es wird wolkig und grau, im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung dann noch weiter zu. Regen fällt aber kaum, so dass es "spätestens jetzt Zeit für einen Weihnachtsspaziergang" wird, sagte der DWD-Meteorologe Sebastian Schappert.