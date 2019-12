Isselburg

Stall brennt komplett nieder: Zwei Rinder verendet

24.12.2019, 13:45 Uhr | dpa

Bei einem Stallbrand in Isselburg im Kreis Borken sind zwei Rinder verendet. Das etwa sechs mal zehn Meter große Stallgebäude brannte in der Nacht zu Dienstag komplett nieder, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach bemerkte eine Anwohnerin gegen zwei Uhr morgens die Flammen. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Gebäude "in voller Ausdehnung". Dennoch konnten fast alle Rinder aus dem Stall gerettet werden. Weil dort Stroh gelagert war, zogen sich die Löscharbeiten bis weit in den Morgen hinein. Nach den Weihnachtstagen will die Polizei die Brandursache ermitteln.