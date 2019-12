Warschau

Polnische Polizei nimmt in Deutschland gesuchten Mann fest

24.12.2019, 14:35 Uhr | dpa

Die polnische Polizei hat einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen, der von der Dresdner Staatsanwaltschaft mit einem Europäischen Haftbefehl gesucht wurde. Das teilte die Warschauer Polizei am Dienstag mit. Der Mann sei am 17. Dezember nach einer kurzen Verfolgungsjagd in Warschau festgenommen worden, hieß es. Zur Identität des Mannes wurden keine Angaben gemacht. Derzeit arbeite die Polizei an der Abschiebung des Betroffenen nach Deutschland, berichtete die polnische Presseagentur PAP unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Ein Gericht entscheidet, ob der Mann nach Deutschland übergeben werden kann.