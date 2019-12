Völklingen

Nach Banküberfall sind Tatverdächtige weiter flüchtig

24.12.2019, 14:44 Uhr | dpa

Einen Tag nach einem Banküberfall im saarländischen Völklingen sind die beiden Tatverdächtigen weiter auf der Flucht. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Die Unbekannten hatten es am Montag vermutlich auf Kundenschließfächer im Keller der Bank abgesehen gehabt. Da es derzeit Bauarbeiten an dem Gebäude gibt, sind die Schalter nicht besetzt. Die Schließfächer sind aber erreichbar.

Dort trafen eine Mitarbeiterin und eine Kundin auf die beiden Männer. Diese forderten die Frauen auf, sich auf den Boden zu legen und flüchteten. Die Polizei umstellte das Gebäude und durchsuchte es. Ob Beute gemacht wurde, war zunächst unklar.