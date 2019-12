Hofbieber

20-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und wird verletzt

24.12.2019, 14:48 Uhr | dpa

Ein 20-jähriger Mann ist bei Hofbieber in Osthessen mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste den Fahrer nach dem Unfall am Dienstagmorgen aus dem Wagen befreien, wie die Polizei berichtete. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann in einer abschüssigen Rechtskurve von einer Landstraße abgekommen und frontal mit seinem Wagen gegen den Baum geprallt. Der 20-Jährige kam in ein Krankenhaus. Warum er von der Straße abkam, war zunächst unklar.