Deuna

Brand in Entsorgungsanlage: Feuer gelöscht, Ursache unklar

24.12.2019, 16:45 Uhr | dpa

Einen Tag nach dem Brand in einer Entsorgungsanlage in Deuna (Eichsfeldkreis) steht die Ursache des Feuers noch nicht fest. Die Polizei ging am Dienstagabend davon aus, dass noch einmal Gutachter den Ort des Geschehens inspizieren müssen. Das Feuer war am Montag kurz vor Mittag ausgebrochen und nach Angaben der Rettungsleitstelle Heiligenstadt gegen 19 Uhr gelöscht worden. Betroffen waren Kunststoffabfälle. Die Höhe des Schadens wurde auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Fast 100 Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren an dem Einsatz beteiligt.