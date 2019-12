Schnaittenbach

Gehbehinderte Fußgängerin von Auto überrollt und gestorben

25.12.2019, 11:14 Uhr | dpa

Eine gehbehinderte Frau ist im Landkreis Amberg-Sulzbach beim Überqueren einer Straße gestürzt und dann von einem Auto überrollt worden. Die 68-Jährige starb an Heiligabend noch an der Unfallstelle in Schnaitenbach, wie die Polizei mitteilte. Sie hatte die Fahrbahn demnach mit ihrem Rollator außerhalb eines Fußgängerüberwegs betreten.