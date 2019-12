Telgte

Jugendlicher beim Anzünden von Wasserpfeife schwer verletzt

25.12.2019, 11:38 Uhr | dpa

Ein 16-Jähriger hat sich in Telgte in Nordrhein- Westfalen schwere Verbrennungen zugezogen, als er die Kohle für eine Shisha-Pfeife entzünden wollte, die er zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte. Zu dem Brand in dem Wohnhaus war es an Heiligabend gekommen, weil Flüssiggas aus einer Kartusche austrat und dadurch ein Adventskranz Feuer fing, wie die Polizei mitteilte. Der verletzte Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.