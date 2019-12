Gau-Bickelheim

Polizisten als Kekslieferanten

25.12.2019, 14:57 Uhr | dpa

Ein frisch geformtes Weihnachtsplätzchen in Form einer Schneeflocke liegt auf der Hand einer Person. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Weihnachtsgebäck für einsame Lasterfahrer: Beamtinnen der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) haben Brummifahrern zum Start in die Feiertage Selbstgebackenes gebracht. All diejenigen, die täglich für volle Supermarktregale sorgen würden, müssten teils die gesamten Feiertage auf den Rastplätzen verbringen. Diesen "Alltagshelden" habe man eine Freude bereiten wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.