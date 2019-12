Fulda

Bischof Gerber: Grundkonsens des Miteinanders?

25.12.2019, 14:59 Uhr | dpa

Der Bischof von Fulda, Michael Gerber, sieht den Grundkonsens eines Miteinanders in der Gesellschaft infrage gestellt. Er verwies in seiner Weihnachtspredigt am Mittwoch auf die zerstörerische Wirkung von Worten. "Hassbotschaften, die sich gegenseitig hochschaukeln und die Gefahr in sich bergen, zu schrecklichen Taten zu führen, wie wir sie im Mord an Walter Lübcke und beim Anschlag in Halle erleben mussten", sagte er nach einem verbreitetem Redetext mit Blick auf den Text "Am Anfang war das Wort" im Johannes-Evangelium. Es bestehe auch die Gefahr, dass künftig oder auch schon heute soziale Medien die Meinungen vieler Menschen so steuern, dass Wahlergebnisse weniger durch Abwägen von Gründen, sondern vielmehr davon bestimmt sind, wer den besseren medialen Auftritt hat.

"Wir wissen, dass die politische Ordnung unseres Landes und unseres Kontinents nicht ohne die jüngere deutsche und europäische Geschichte zu verstehen ist", sagte der katholische Geistliche. Die kommenden Jahre würden die letzten sein, in denen Zeugen des Zweiten Weltkriegs und der Shoah uns noch selbst erlebte Geschichte erschließen könnten. "Wir, die wir noch die Gelegenheit hatten oder haben, jene Zeuginnen und Zeugen im Original zu hören, wir tragen damit eine Verantwortung aus der Geschichte für die Zukunft bis weit in die kommenden Jahrzehnte."