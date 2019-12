Bebra

Flucht vor der Polizei endet an Hauswand

25.12.2019, 15:00 Uhr | dpa

Die Flucht vor der Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch für einen 32-jährigen Autofahrer an einer Hauswand in Bebra (Kreis Hersfeld-Rotenburg) geendet. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollte, habe der Fahrer Gas gegeben, teilte die Polizei mit. Die Flucht endete schnell: Schon nach kurzer Strecke habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, sei durch ein Hecke gefahren und gegen die Hauswand gekracht. Der 32-Jährige und sein 21 Jahre alte Beifahrer konnten von der Streife unverletzt aus dem Wagen geholt und festgenommen werden. Das weder angemeldete noch versicherte Auto mit gestohlenen Kennzeichen musste abgeschleppt werden.

Der 32-Jährige habe zudem Drogen konsumiert. Gegen ihn wird unter anderem wegen der gestohlenen Kennzeichen, wegen Fahrens ohne Führerschein und Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. An der Hauswand entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.