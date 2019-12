Offenbach am Main

Trübes und nebliges Wetter in Hessen

25.12.2019, 15:02 Uhr | dpa

Das Wetter zeigt sich in Hessen am zweiten Weihnachtsfeiertag neblig trüb. Sonnschein gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vom Mittwoch am ehesten noch in höheren Berglagen. Die Temperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad. In der Nacht zum Freitag kann es vereinzelt regnen. Die Temperaturen können auf Null Grad sinken. Im Bergland könne es auch Frost und damit Glättegefahr geben. Während es am Freitag noch teils regnerisch sein soll, könnte es zumindest am Samstag nach Auflösung von Nebel und Hochnebel vielerorts länger sonnig bleiben. In der Nacht zum Sonntag können nicht nur im Bergland die Temperaturen unter die Null-Grand-Grenze sinken.