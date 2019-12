Aue

51-Jähriger bei Weihnachtsfeier schwer verletzt

25.12.2019, 15:08 Uhr | dpa

Bei einer Weihnachfeier in Aue-Bad Schlema (Erzgebirgskreis) ist ein 51-Jähriger durch einen Stich mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz vom Mittwoch war es an Heiligabend bei der Ausgabe von Geschenken zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen, der dann in Tätlichkeiten gegen einen 34-Jährigen eskalierte. Der 51-Jährige wollte den Streit schlichten und wurde dabei niedergestochen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt derzeit zum genauen Tathergang, zur Tatwaffe und zu den derzeit unbekannten am Streit beteiligten Männern.