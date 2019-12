Weißkeißel

Wolf stößt mit Auto zusammen und stirbt

25.12.2019, 15:13 Uhr | dpa

Ein Wolf ist im Landkreis Görlitz von einem Auto erfasst worden und verendet. Nach Angaben der Polizei in Görlitz hatte das Tier in der Nacht zum Mittwoch plötzlich die Staatsstraße zwischen Weißkeißel und Weißwasser überquert. Der 31-Jahre alte Autofahrer konnte den Zusammenstoß nicht vermeiden. Der Wolf starb noch am Unfallort.