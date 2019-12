Trier

Drei Menschen durch giftige Dämpfe aus Holzofen verletzt

26.12.2019, 11:37 Uhr | dpa

Durch das Einatmen giftiger Dämpfe aus einem Holzofen haben drei Menschen in einer Wohnung in Trier Rauchgasvergiftungen erlitten. Zu dem Austritt der Dämpfe kam es in der Nacht zum Donnerstag wohl aufgrund eines verstopften Ofenrohrs, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Integrierten Leitstelle handelte es sich um Kohlenmonoxidgas. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.