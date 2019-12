Netzschkau

Vier Verletzte bei Unfall im Vogtlandkreis

26.12.2019, 11:49 Uhr | dpa

Vier junge Menschen sind mit ihrem Auto im Vogtlandkreis von einer Straße abgekommen und verletzt worden. Der Wagen war am späten Mittwochnachmittag in Netzschkau in einer Kurve ins Schleudern geraten und gegen eine Leitplanke geknallt, wie die Polizei mitteilte. Die 19-jährige Fahrerin sowie eine 16-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Zwei 15 und 20 Jahre alte Männer, die ebenfalls im Auto saßen, erlitten leichte Verletzungen.