Bad Vilbel

Lauter Knall in Bad Vilbel: Gasflasche explodiert

26.12.2019, 12:48 Uhr | dpa

Eine explodierte Gasflasche hat im Wetteraukreis einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Flasche sei aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Gießen am Donnerstag. Es habe dann einen lauten Knall gegeben. Verletzt wurde bei dem Vorfall in der Nacht zu Mittwoch niemand. Zum Schaden machte die Polizei keine Angaben. Zuvor hatte "Bild" über das Thema berichtet.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Vilbel im sozialen Netzwerk Facebook mitteilte, war das Feuer auf einem Lagerplatz ausgebrochen. Leergut, Müll und Bäume standen in Flammen. Auch auf einen abgestellten Lkw-Anhänger hätten die Flammen übergegriffen. Um weitere Explosionen zu verhindern, wurden noch nicht explodierte Gasflaschen gekühlt und aus dem Gefahrenbereich gebracht.