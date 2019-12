Theres

Zwei Menschen bei Unfall in Unterfranken schwer verletzt

26.12.2019, 18:58 Uhr | dpa

Ein 78-Jähriger ist mit seinem Auto in Theres (Landkreis Haßberge) gegen einen geparkten Wagen geprallt. Der Fahrer und seine 79 Jahre alte Ehefrau wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ihre beiden 10 und 13 Jahre alten Enkel, die ebenfalls im Auto saßen, blieben unverletzt. Der 78-Jährige war am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und mit seinem Auto erst gegen eine Betonumrandung, anschließend gegen den Wagen geprallt.