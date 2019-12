Magdala

Mann kracht mit Auto auf Lastzug: tödlich verletzt

26.12.2019, 20:11 Uhr | dpa

Mit hohem Tempo ist ein 24-Jähriger in Thüringen auf den Anhänger eines Lastwagens gekracht - sein Auto war nur noch Schrott, der Fahrer sofort tot. Der Mann wurde im Wagen eingeklemmt und starb am Donnerstag noch am Unfallort auf der Autobahn 4 bei Magdala, wie ein Polizeisprecher sagte. Zur Unfallursache sagte der Sprecher: "Die Ermittlungen laufen." Der Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war an der Unfallstelle in Richtung Dresden am Nachmittag für rund zwei Stunden gesperrt.