Lübeck

Feuer in Lübecker Universitätsklinikum: keine Verletzten

26.12.2019, 21:22 Uhr | dpa

Ein Brand im Lübecker Universitätsklinikum hat am Donnerstagabend einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Rund 60 Einsatz- und Rettungskräfte rückten an, wie der Sprecher der Lübecker Berufsfeuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand. Das Feuer habe sich in einem Raum für Gerätedesinfektion entfacht. Die Feuerwehr konnte den Brand demnach schnell löschen, nahe dem Brandherd befanden sich keine Patienten. Teile des Gebäudes mussten mit Hochleistungslüftern entraucht werden.