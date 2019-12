Unbegleitete Flüchtlinge: Inobhutnahme neu organisiert

27.12.2019, 11:39 Uhr | dpa

Nach drei Jahren schließt die zentrale Stelle zur Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer im saarländischen Tholey zum Jahresende. "Die sinkenden Fallzahlen zeigen, dass wir den Notstand überwunden und ein erfolgreiches System zur vorübergehenden Betreuung Minderjähriger erarbeitet haben", sagte Staatssekretär Stephan Kolling (CDU) am Freitag in Saarbrücken. 2016 hätten noch 570 unbegleitete minderjährige Ausländer im "Schaumberger Hof" Hilfe gefunden, 2019 seien es nur noch 129. Ab 2020 werde das Verfahren vom Landesamtes für Soziales in Saarbrücken übernommen. Betreut und versorgt werden die jungen Flüchtlinge ohne Eltern in saarländischen Jugendhilfeeinrichtungen.