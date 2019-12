Rostock

Mehr als 200 Ankünfte von Kreuzfahrtschiffen in Warnemünde

27.12.2019, 13:09 Uhr | dpa

Die "Aidaaura" liegt am Passagierkai in Warnemünde, ein Ausflugsschiff fährt im Vordergrund vorbei. Foto: Bernd Wüstneck/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Kreuzfahrtsaison beginnt im kommenden Jahr in Rostock-Warnemünde schon im März, und sie bringt mehr Anläufe als 2019. Als erstes Passagierschiff werde am 24. März die "Boudicca" der englischen Reederei Fred Olsen Cruise Lines an der Warnow-Mündung festmachen, teilte die Hafengesellschaft Rostock Port am Freitag mit. Insgesamt seien 206 Anläufe von 44 Kreuzfahrtschiffen geplant nach 196 im Jahr 2019. Sechs Schiffe würden erstmals Kurs auf Warnemünde nehmen, darunter die "Celebrity Apex", die "Norwegian Escape", die "Spirit of Discovery" und mit der 330 Meter messenden "Sky Princess" auch das längste Schiff der Saison.

Als letztes Schiff im zu Ende gehenden Jahr hatte noch Anfang Dezember die "Balmoral" Kreuzfahrtgäste nach Warnemünde gebracht. Das 218 Meter lange Schiff gehört ebenfalls zur Flotte der Fred Olsen Cruise Lines. Laut Rostock Port gingen damit 2019 insgesamt 906 000 Seereisende bei 196 Schiffsanläufen an und von Bord.

Hafen-Geschäftsführer Jens Scharner hatte die Zahlen als sichtbaren Beleg dafür gewertet, dass Warnemünde weiterhin einer der beliebtesten deutschen Häfen für internationale Seereisende sei. Nach seinen Angaben sollen 2020 die klimafreundliche Landstromanlage und auch das zweite Passagierterminal in Betrieb genommen werden. Um im harten Wettbewerb zwischen den Kreuzfahrthäfen bestehen zu können, will die Hafengesellschaft nach früheren Angaben 250 Millionen Euro in die Entwicklung der Infrastruktur investieren, 40 Millionen flossen allein in den Bau des zweiten Terminals.

Insgesamt befindet sich der Kreuzfahrttourismus in Deutschland auf kräftigem Wachstumskurs. Die Zahl der Passagiere war in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf rund 1,1 Millionen angestiegen, wie der Verband Clia Deutschland mitteilte. Er vertritt die deutsche Kreuzfahrtindustrie. Für das ganze Jahr rechnete der Verband mit 2,5 Millionen Passagieren nach 2,23 Millionen im Vorjahr.