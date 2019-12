Ober-Olm

Gewerbegebiet in Ober-Olm wegen Polizeieinsatzes gesperrt

27.12.2019, 15:22 Uhr | dpa

Wegen eines manipulierten Geldautomaten ist das Gewerbegebiet in Ober-Olm (Kreis Mainz-Bingen) am Freitag zum Teil abgesperrt worden. Fachleute würden den frei stehenden Automaten untersuchen, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Es müsse eine mögliche Verletzungsgefahr für Nutzer ausgeschlossen werden. Es sei noch nicht klar, ob die Manipulation ein Scherz sei oder ob jemand beispielsweise versucht habe, den Automaten zu sprengen.

Für die Klärung dieser Frage wurde aus Sicherheitsgründen das Gebiet in einem Radius von rund 100 Metern um das Gerät gesperrt. Das betraf auch Teile die Landstraße 427, die durch das Gewerbegebiet führt. Für Menschen außerhalb der Sperrzone besteht laut Polizei keine Gefahr.