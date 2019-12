Gummersbach

Abgebranntes Rocker-Clubhaus: Ursache nicht zu klären

27.12.2019, 16:02 Uhr | dpa

Nach einem Feuer in einem Clubhaus der Rockergruppe Hells Angels in Gummersbach hält die Polizei Brandstiftung als Ursache für möglich. Allerdings könne auch ein technischer Defekt nicht völlig ausgeschlossen werden, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Das Clubhaus war in der Nacht zu Heiligabend in Flammen aufgegangen.

Das Feuer habe solche Zerstörungen angerichtet, dass Experten die Brandursache nicht mehr eindeutig bestimmen könnten, hieß es. Hinweise darauf, dass eine andere Rocker-Gruppierung den Brand gelegt haben könnte, gab es laut Polizei zunächst nicht.

Die Löscharbeiten hatten Feuerwehrleute in der Nacht bis in den Morgen hinein vor Herausforderungen gestellt, weil das Gebäude mit Eisengittern und Schlössern umfangreich gesichert war. Das Feuer breitete sich über die Holzzwischendecken des Clubhauses aus. Verletzt wurde niemand.