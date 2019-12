Mysteriöse Lichter am Himmel verunsichern Anwohner

27.12.2019, 21:41 Uhr | dpa

Merkwürdige Lichter am Himmel haben am Freitagabend Dutzende Bürger im Kreis Marburg-Biedenkopf verunsichert. Besorgte Anwohner hätten bei der Polizei angerufen und berichtet, sie hätten am Horizont Lichter gesehen, die wie eine Kette aneinandergereiht waren, sagte ein Sprecher der Polizei Gießen. Was für viele unheimlich aussah, war aber wohl harmlos: Die Polizei vermutete, dass es sich dabei um Internet-Satelliten der US-Raumfahrtfirma SpaceX handelte. Entsprechend berichtete "Hit Radio FFH" am Abend: Ein Sprecher der Europäischen Weltraumorganisation ESA habe dem Sender bestätigt, dass es sich um solche Himmelskörper gehandelt habe.