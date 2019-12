Radolfzell am Bodensee

Brand einer Garage in Radolfzell: 100 000 Euro Schaden

28.12.2019, 09:12 Uhr | dpa

Bei einem Garagenbrand in Radolfzell am Bodensee ist ein Sachschaden von ungefähr 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Freitagabend aus noch ungeklärten Gründen ausgebrochen. Es zog auch das Dach des angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft. Die Feuerwehr löschte die Flammen.