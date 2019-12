Rahden

Auto erfasst 91-jährige Fußgängerin: tödlich verletzt

28.12.2019, 12:14 Uhr | dpa

Eine 91-jährige Fußgängerin ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Rahden tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sie ein 53-Jähriger mit seinem Auto im Kreis Minden-Lübbecke frontal erfasst, als sie am frühen Freitagabend eine Straße überqueren wollte, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Straße an der Unfallstelle musste zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten zunächst an.