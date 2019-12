Wörth am Rhein

Brücke zwischen Karlsruhe und Wörth sechsspurig befahrbar

28.12.2019, 16:27 Uhr | dpa

Die Karlsruher Rheinbrücke zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist nach monatelangen Sanierungsarbeiten wieder sechsspurig befahrbar. Wie ein Sprecher der Baufirma am Samstag sagte, sind alle Fahrspuren wieder freigegeben. Die drei Spuren Richtung Karlsruhe waren schon seit Anfang der Woche frei. In Richtung Wörth am Rhein war die Fahrbahn noch bis Freitag verengt, weil letzte Trennteile abgebaut werden mussten.

Die 1966 eröffnete 292 Meter lange Brücke aus Stahl soll durch die Verstärkung mit Beton noch weitere Jahrzehnte bestehen können. Besonders der Lastwagenverkehr hatte dem Bauwerk stark zugesetzt. Der einzige feste Rheinübergang für Autos und Lastwagen im Umkreis von 25 Kilometern war ursprünglich für 18 000 Fahrzeuge pro Tag ausgelegt. Zuletzt wurde er jedoch von rund 80 000 Fahrzeugen täglich genutzt. Die Bahn hat eine eigene Brücke zwischen Karlsruhe und Wörth in Rheinland-Pfalz.