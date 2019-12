Michendorf

Mann stirbt bei Zusammenprall mit Stromverteiler: Strom weg

28.12.2019, 17:41 Uhr | dpa

Ein 53 Jahre alter Mann ist in Michendorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) mit seinem Auto gegen einen Stromverteiler geprallt und gestorben. Der Fahrer hatte am Samstagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache eine Mittelinsel überfahren, bevor das Fahrzeug an der Stromanlage zum Stehen kam, wie ein Polizeisprecher sagte. Ob der Mann bei dem Unfall tödlich verletzt wurde oder gesundheitliche Probleme zu seinem Tod führten, wurde zunächst nicht bekannt.

Das Unternehmen, dem der Stromverteiler gehört, stellte während der Reparatur den Strom ab, wovon die angrenzenden Haushalte betroffen waren. Die Arbeiten dauerten am frühen Abend weiter an.