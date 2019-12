Aue

Deutschlandfahnen und Rechtsextreme bei Kundgebung in Aue

28.12.2019, 19:10 Uhr | dpa

Nach der blutigen Eskalation einer Weihnachtsfeier in Aue-Bad Schlema im Erzgebirge sind zahlreiche Menschen dem Aufruf eines NPD-Funktionärs zu einer Kundgebung gefolgt. Nach Schätzung eines dpa-Reporters versammelten sich am Samstagabend auf dem Altmarkt in Aue ungefähr die angemeldeten 1000 Teilnehmer. Auch Abordnungen der rechten Vereinigung Pro Chemnitz und der rechtsextremen Kleinstpartei Der Dritte Weg waren gekommen. Einige Demonstranten reckten Deutschland-Fahnen in die Höhe.

Vertreter der Kirche, in deren Räumlichkeiten sich die Attacke auf einen ehrenamtlichen Helfer ereignet hatte, hatten sich vorab von der Demonstration distanziert. "Wir verwahren uns dagegen, diese Straftat zum Anlass zu nehmen, alle Fremden als potenzielle Gewalttäter zu betrachten", hieß es in einer Stellungnahme, die die Gemeinde St. Nicolai im Internet veröffentlicht hatte.

An Heiligabend war auf einer Weihnachtsfeier für Bedürftige in einem Pfarrhaus ein Streit unter Asylbewerbern eskaliert. Der deutsche Helfer wollte schlichten, dabei verletzte ihn ein Messerstich schwer. Ein 53 Jahre alter syrischer Verdächtiger sitzt in U-Haft.

Unmittelbar vor der Demonstration war die Gemeinde zu einem Friedensgebet zusammengekommen. Daran beteiligten sich mehr als 350 Menschen.