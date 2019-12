Bad Ems

19 914 000 Tonnen Fracht 2018 in Häfen umgeschlagen

29.12.2019, 11:24 Uhr | dpa

19 914 000 Tonnen Fracht sind 2018 in den rheinland-pfälzischen Binnenhäfen umgeschlagen worden. Das waren 3,4 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilt. Das Jahr 2018 war mit seiner langen Dürreperiode vor allem beim Rhein von extremen Niedrigwasser geprägt - viele Schiffe konnten daher nicht voll beladen werden. Der Güterumschlag von Erzen, Steinen und Erden belief sich 2018 in den Binnenhäfen des Landes auf 3 651 000 Tonnen. Bei chemischen Erzeugnissen waren es 4 373 000 Tonnen und bei Kokerei- und Mineralölerzeugnissen 3 848 000 Tonnen.