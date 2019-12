Otzberg

Beim Anzünden des Kamins bricht Feuer aus: Zwei Verletzte

29.12.2019, 16:45 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Otzberg (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, mussten der 70 Jahre alte Bewohner der Wohnung und ein 22 Jahre alter Feuerwehrmann wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Grund für das Feuer am Sonntagnachmittag war laut Polizei eine Verpuffung beim Anzünden des Kaminofens in der Erdgeschosswohnung des Hauses.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten der 70-Jährige und zwei weitere Hausbewohner das Gebäude schon selbst verlassen. Durch den Brand entstand ein Schaden von etwa 200 000 Euro. Die Wohnung sei vorerst unbewohnbar.