Offenbach am Main

Das neue Jahr beginnt in Hessen trocken und sonnig

30.12.2019, 07:23 Uhr | dpa

Zum Jahreswechsel werden heitere Tage und frostige Nächte in Hessen erwartet. Der Montag zeigt sich freundlich mit einigen Wolkenfeldern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Vor allem auf den Bergen ist die Luft mild, dort werden tagsüber acht bis zwölf Grad erreicht. In flachen Regionen liegen die Höchsttemperaturen bei zwei bis sechs Grad. In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad und es ziehen Wolken auf. In Nordhessen kann es örtlich Sprühregen geben, sodass Autofahrer mit glatten Straßen rechnen müssen.

Auch am Dienstagvormittag gibt es nach DWD-Vorhersage in Nordhessen noch leichte Regenschauer, die auf gefrorenem Boden zu Glatteis führen können. Tagsüber lockert es auf, maximal werden zwei bis sechs Grad erreicht. Die Silvesternacht wird nur gering bewölkt, örtlich können aber Nebelfelder die Sicht aufs Feuerwerk erschweren. Das neue Jahr startet dann sonnig bei Temperaturen von zwei bis fünf Grad.