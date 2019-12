Unteregg

Arbeiter stirbt im Kuhstall eines Bauernhofes

30.12.2019, 18:23 Uhr | dpa

Im Kuhstall eines Bauernhofes in Unteregg (Kreis Unterallgäu) ist ein Betriebshelfer zu Tode gekommen. Die Ursache für den Tod des 54-Jährigen war zunächst unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann sei am Sonntagabend allein im Stall gewesen und von dem Landwirt leblos auf dem Boden gefunden worden. Trotz Erster Hilfe konnte er nicht gerettet werden.