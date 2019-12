Dierhagen

Kurbäder starten mit Seebrücken-Feuerwerken ins Jahr 2020

31.12.2019, 01:49 Uhr | dpa

In voraussichtlich sternenklarer Nacht können Touristen im Nordosten die Seebrücken-Feuerwerke anlässlich des heutigen Jahreswechsels genießen. Ob in Binz, Heringsdorf oder Dierhagen - in vielen Ostseebädern wird der Himmel mit großem, öffentlichen Feuerwerk erleuchtet, um das neue Jahr begrüßen zu können.

Unterschiedliche Wege gehen die Kommunen hingegen bei privatem Feuerwerk: Die Kaiserbäder auf Usedom wollen an Silvester erstmals kleine, feuerwerksfreie Strandabschnitte einrichten. Damit solle der Weg frei gemacht werden für ein bewusstes und sicheres Silvester, begründete Kurdirektor Thomas Heilmann die Aktion. In anderen Ostseebädern wie Kühlungsborn darf dagegen überall geknallt werden.