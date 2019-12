Weiding

Auto kommt von der Straße ab: Beifahrer stirbt

31.12.2019, 10:51 Uhr | dpa

Ein 21-Jähriger ist mit seinem Wagen in Weiding (Landkreis Cham) von der Straße abgekommen und sein gleichaltriger Beifahrer ist noch am Unfallort gestorben. Das Fahrzeug prallte in einem Waldstück zwischen Ränkam und Dalking gegen einen Baum, wie ein Sprecher der Polizei in Regensburg sagte. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Möglicherweise stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss, sagte ein Sprecher.