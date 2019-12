Handwerker starten mit gefüllten Auftragsbüchern ins Jahr

31.12.2019, 13:24 Uhr | dpa

Sachsens Handwerker starten optimistisch in das neue Jahr. "Branchenübergreifend sind die ‎Auftragsbücher in den meisten Betrieben gut gefüllt", sagte der Präsident des Sächsischen Handwerkstages, Roland Ermer, der Deutschen Presse-Agentur. Mit einem Konjunktureinbruch sei daher zumindest in der Binnenwirtschaft nicht zu rechnen. Kunden, die in Sachsen einen Auftrag an die zahlreichen Klein- und Kleinstbetriebe vergeben wollen, müssen im Schnitt rund elf Wochen auf einen Handwerker warten. Nach wie vor profitiere das Handwerk von einer hohen ‎Konsumbereitschaft unter Privatkunden, unterstützt durch niedrige Zinsen. ‎

Ermer mahnte, der neuen Koalition aus CDU, Grünen und SPD trotz mancher Vorbehalte aus Handwerkssicht eine ehrliche Chance zu geben. "Vordringlich bleibt für uns: Nicht nur in größeren Städten, ‎sondern von vornherein auch im ländlichen Raum muss es gleichwertige Rahmenbedingungen für duale ‎Berufsbildung und berufliche Selbstständigkeit geben." Nur so sei es langfristig möglich, wieder mehr Fach- und Führungskräfte zu bekommen.

Der Sächsische Handwerkstag vertritt mehr als 56 000 Betriebe im Freistaat, in denen rund 320 000 Menschen beschäftigt sind.‎