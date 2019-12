Potsdam

Bürger und Weggefährten signieren Kondolenzbuch für Stolpe

31.12.2019, 14:42 Uhr | dpa

"Brandenburg trauert um Manfred Stolpe" - mit diesen Worten hat die Chefin der Brandenburger Staatskanzlei, Kathrin Schneider (SPD), am Silvestertag die Trauerbekundungen für den gestorbenen früheren Brandenburger Ministerpräsidenten eröffnet. Seit 11.00 Uhr konnten sich Bürger in der Staatskanzlei in ein Kondolenzbuch eintragen. Ständig sei der Raum mit Leuten gefüllt gewesen, in dem das Buch auslag, sagte der Leiter des Presseamtes, Hans Völkel.

Unter den Kondolierenden waren seinen Angaben zufolge auch Weggefährten wie Stolpes ehemaliger Bildungsminister Steffen Reiche und sein ehemaliger Regierungssprecher Erhard Thomas. Auch die Familie der ehemaligen Ministerin Regine Hildebrandt trug sich ins Kondolenzbuch ein. Hildebrandt war unter Stolpe bis 1999 Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen. Sie starb im Jahr 2001.

Auch zahlreiche Minister der Landesregierung unter Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nahmen Abschied von Stolpe. Darunter waren Gesundheits- und Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), Wissenschafts-, Forschungs- und Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sowie der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, Axel Vogel (Grüne).

Im Land wurde zudem für drei Tage Trauerbeflaggung angeordnet. Stolpe war am Sonntag in Potsdam im Alter von 83 Jahren gestorben. Woidke hatte Stolpe als Landesvater und Mutmacher im besten Sinne bezeichnet: "Er gab dem Land Stimme und Gesicht." In allen seinen öffentlichen Ämtern habe er höchste Wertschätzung genossen: als Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche, als Ministerpräsident und als Bundesminister, sagte Woidke.

"Leidenschaftlich und geradlinig im Einsatz für seine Mitbürger prägte er die Politik unseres wiedervereinigten Deutschlands auf Landes- und Bundesebene entscheidend mit", erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Stolpes Verdiensten um das Zusammenwachsen Deutschlands. "Er war über viele Jahre Landesvater, Gesicht und Stimme Brandenburgs."